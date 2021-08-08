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XXXII летние Олимпийские игры

Американские волейболистки впервые выиграли Олимпиаду

В финальном матче сборная США победила команду Бразилии
Волейболистки сборной США EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG
Описание
Волейболистки сборной США
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Женская сборная США по волейболу обыграла команду Бразилии в финале Олимпийских игр.

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Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:20, 25:14) в пользу американок. Ранее в воскресенье сборная Сербии в матче за бронзу обыграла команду Южной Кореи. Российские волейболистки заняли четвертое место в группе B, а в четвертьфинале уступили бразильянкам.

Американки впервые завоевали золото Олимпийских игр. Также на их счету три серебряные (1984, 2008, 2012) и две бронзовые (1992, 2016) награды Игр, золотая, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Волейболистки принесли сборной США 39-ю золотую награду, национальная команда занимает первое место в медальном зачете Олимпиады. Также на счету американских спортсменов 40 серебряных и 33 бронзовые награды. На втором месте идут китайцы (38-31-18), третьи - японцы (27-14-17), четвертые - британцы (21-21-22). Российские спортсмены расположились на пятой строчке (20-27-23).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США394033112
2Китай38311887
3Япония27141758
4Великобритания21212264
5Россия20272370
6Австралия1772246
7Нидерланды10121436
8Германия10111637
9Италия10102040
10Франция9121132
11Канада761124
12Бразилия76821
13Новая Зеландия76720
14Куба73515
15Венгрия67720
16Южная Корея641020
17Польша45514
18Чехия44311
19Кения44210
20Норвегия4228
21Ямайка4149
22Испания38617
23Швеция3609
24Швейцария34613
25Дания34411
26Хорватия3328
27Иран3227
28Бельгия3137
29Болгария3126
30Словения3115
31Грузия2518
32Тайвань24612
33Турция22913
34Сербия2158
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Ирландия2024
40Греция2013
40Катар2013
42Косово2002
42Багамские острова2002
44Украина161219
45Белоруссия1337
46Румыния1304
47Венесуэла1304
48Индия1247
49Гонконг1236
50Словакия1214
50Филиппины1214
52ЮАР1203
53Австрия1157
54Египет1146
55Индонезия1135
56Португалия1124
56Эфиопия1124
58Тунис1102
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Малайзия0112
74Иордания0112
74Нигерия0112
77Туркмения0101
77Северная Македония0101
77Намибия0101
77Литва0101
77Бахрейн0101
77Саудовская Аравия0101
83Казахстан0088
84Мексика0044
85Финляндия0022
86Кувейт0011
86Кот-д'Ивуар0011
86Гана0011
86Сирия0011
86Буркина-Фасо0011
86Гренада0011
86Молдавия0011
86Ботсвана0011

 

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