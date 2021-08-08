Тайфун не смог омрачить последний день Олимпиады в Токио

Жители Токио поначалу крайне негативно относились к проведению нынешних Игр - они казались неуместными на фоне новой волны заражений коронавирусом. Популярности не добавляло и решение проводить Олимпиаду без иностранных туристов и зрителей на трибунах, с ограничениями на работу ресторанов и баров.

"Нам повезло уже второй раз, - сказал ТАСС прохожий у здания штаб-квартиры одной из ведущих газет страны, где в витринах первого этажа выставлено электронное табло с постоянно меняющимися прогнозами погоды и маршрутом движения тропического шторма. - При открытии Олимпиады на Токио тоже двигался тайфун, все очень волновались, но он тогда резко свернул к северу и не сумел ничему помешать. Сама природа, похоже, помогает Олимпиаде, и она, как мне кажется, прошла успешно".

ТОКИО, 8 августа. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Проливной дождь в Токио ко второй половине дня в воскресенье заметно стих, а местами и совсем прекратился - угрожавший церемонии закрытия Олимпиады тайфун "Миринэ" все больше менял свой курс и уходил от Токио в сторону Тихого океана.

Однако после начала соревнований настроения токийцев стали явно меняться. Социологические опросы на этот счет пока не опубликованы, но личные контакты убеждали: жители города с увлечением следили за состязаниями.

Даже в вагонах метро и городских электричек люди не отрывались от экранов своих гаджетов, стремясь не пропустить острые моменты спортивной борьбы. Благосклонность к Олимпиаде возрастала и по мере успехов сборной Японии - она завоевала самое большое количество золотых медалей за все время участия страны в летних Играх и прочно закрепилась на третьем месте в этом зачете после США и Китая.

Ситуация с коронавирусом

Не оправдались страхи и по поводу возможных нарушений строгой дисциплины в Олимпийской деревне, обитателям которой было запрещено покидать ее пределы и общаться с местными жителями во избежания заражения. За нарушения режима, правда, некоторые члены сборных и сотрудники обслуживающего персонала были лишены аккредитаций и допуска на спортивные объекты. Корреспондент ТАСС видел иностранных спортсменов, которые, похоже, украдкой покинули Олимпийскую деревню, чтобы побродить по Токио. Однако таких инцидентов было немного, они не стали проблемой.

Заражения коронавирусом ежедневно выявлялись у лиц, имеющих отношение к Играм, их общее число достигло почти 440 человек. Однако, как признают жители города в личных беседах, это не так уж много с учетом того, что только в Олимпийской деревне было размещено порядка 18 тыс. спортсменов и сопровождающих лиц. Тем более что за время Игр атлетам, членам делегаций и обслуживающему персоналу было сделано свыше 570 тыс. тестов, их проходили практически все имеющие отношение к этому событию.

К последнему дню состязаний стало ясно, что их проведение не привело к взрывному нарастанию заражений в Токио, их нынешний рост в городе имеет внутренние причины, а Олимпийская деревня не стала инкубатором новых штаммов, как еще недавно прогнозировали некоторые медики.

Обеспечение безопасности

На улице неподалеку от места проведения церемонии закрытия Игр полицейский дал сигнал автомобилю корреспондента ТАСС прижаться к обочине. "Просим извинить, - заглянул он в окно машины, - пропустите, пожалуйста, колонну".

Мимо пронеслись до десятка тяжелых фургонов с зарешеченными окнами, которые используют подразделения японской мобильной полиции, аналога российского ОМОНа. Силы правопорядка совершали последние перестроения в рамках масштабной операции по обеспечению безопасности Олимпиады, к ней привлечены 12 тыс. профессиональных полицейских со всей страны и почти 20 тыс. сотрудников частных охранных фирм.

Их усилия были омрачены инцидентом в минувшую пятницу, не имевшим, правда, отношения к Олимпиаде. Вечером в городской электричке 36-летний безработный нанес ножом ранения различной тяжести десяти пассажирам. Затем он добровольно сдался полиции и на допросе заявил, что давно хотел убить побольше людей.