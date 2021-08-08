Фетисов: россияне могли побороться за место в тройке медального зачета Игр в Токио

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены на старте Олимпийских игр в Токио могли бороться за место в тройке медального зачета. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Россияне заняли пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе российской команды 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.

"Могли и лучше выступить намного, могли и хуже. Есть провальные истории, которые требуют разбирательства, но давайте посмотрим, что нам скажут специалисты по тем или иным видам спорта. Конечно, была надежда где-то в начале, что можем побороться за второе или третье место, но результат такой, какой есть", - сказал Фетисов.

"Давайте оценим тех, кто выиграл, кто завоевал медали - они большие молодцы. У нас появились герои - спортивные гимнасты, пловцы, могу сказать, что Маша Ласицкене большая молодец, потому что до конца терпела, верила и выиграла. Хочется поздравить тех, кто несмотря ни на что и вопреки сумел достойно пройти Олимпийские игры - и тренеров, и спортсменов. А все остальное надо разбирать специалистам - какие недоработки могли быть, просчеты, связанные с последним этапом подготовки", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. Второе место заняла команда Китая (38-32-18), третьими стали японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22).