Трефилов заявил, что после Олимпиады у сборной России по гандболу будет тяжелый период

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу столкнется с трудностями после Олимпиады, так как возрастные игроки покинут команду. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.

В воскресенье россиянки уступили француженкам со счетом 25:30 в финальном матче и стали серебряными призерами Олимпийских игр.

"Я хочу, чтобы в команду верили, она у нас хорошая. Единственное - я боюсь, что после Олимпиады возрастные игроки завяжут, а на их место пока других нет, не вижу я их пока", - сказал Трефилов.

"Чтобы омолодиться, нам надо игроков три-четыре года протащить по турнирам, - сказал он. - Я был на молодежном сборе, показалось, что человека три можно вытащить, но это не означает, что они сразу сыграют".

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.