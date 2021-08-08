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XXXII летние Олимпийские игры

Шишкарев раскритиковал судейство в финале олимпийского турнира по гандболу

Президент Федерации гандбола России выразил надежду, что работа судей было некачественной, а не предвзятой

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Арбитры финального матча женского турнира по гандболу на Олимпийских играх в Токио показали неквалифицированное судейство, такое мнение журналистам выразил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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В воскресенье россиянки проиграли в финале сборной Франции (25:30) и стали обладательницами серебряных медалей.

"Десять пенальти против двух, по-моему, "шикарное" судейство, делайте выводы. У нас не такая грубая команда, чтобы было столько, - сказал Шишкарев. - Они [судьи] с начала матча начали "исполнять", как команда может выдержать это, когда француженки играли в игрока? Надеюсь, что было не предвзятое судейство, а неквалифицированное".

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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