Шишкарев раскритиковал судейство в финале олимпийского турнира по гандболу

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Арбитры финального матча женского турнира по гандболу на Олимпийских играх в Токио показали неквалифицированное судейство, такое мнение журналистам выразил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В воскресенье россиянки проиграли в финале сборной Франции (25:30) и стали обладательницами серебряных медалей.

"Десять пенальти против двух, по-моему, "шикарное" судейство, делайте выводы. У нас не такая грубая команда, чтобы было столько, - сказал Шишкарев. - Они [судьи] с начала матча начали "исполнять", как команда может выдержать это, когда француженки играли в игрока? Надеюсь, что было не предвзятое судейство, а неквалифицированное".

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.