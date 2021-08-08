Допинг-тест бегуна из Бахрейна дал положительный результат на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Допинг-тест бегуна Альсадика Мику из Бахрейна дал положительный результат на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Проба была взята у атлета 2 августа до старта соревнований в беге на 1 500 м. На следующий день Мику принял участие в первом раунде соревнований, где занял восьмое место, после чего спортсмен был временно отстранен до разрешения вопроса. Как сообщает ITA, спортсмена подозревают в использовании запрещенного метода - переливания крови.

Мику имеет право обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде или же запросить вскрытие пробы Б.