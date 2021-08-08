{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Допинг-тест бегуна из Бахрейна дал положительный результат на Олимпиаде в Токио

Проба была взята у атлета 2 августа до старта соревнований в беге на 1 500 м

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Допинг-тест бегуна Альсадика Мику из Бахрейна дал положительный результат на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Проба была взята у атлета 2 августа до старта соревнований в беге на 1 500 м. На следующий день Мику принял участие в первом раунде соревнований, где занял восьмое место, после чего спортсмен был временно отстранен до разрешения вопроса. Как сообщает ITA, спортсмена подозревают в использовании запрещенного метода - переливания крови.

Мику имеет право обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде или же запросить вскрытие пробы Б.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Не те художества. Судьи решили оставить российских гимнасток без золота Олимпиады в Токио
На счету национальной команды две серебряные медали Игр в Токио
Не те художества.
Читать полностью