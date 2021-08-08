Ватерполисты сборной Сербии завоевали последнее золото Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Ватерполисты сборной Сербии обыграли команду Греции со счетом 13:10 в финальном матче на Олимпийских играх. Финал в мужском водном поло завершил программу спортивных соревнований Олимпиады в Токио.

Ранее в воскресенье бронзовые награды завоевали венгры, которые в матче за третье место обыграли испанцев (9:5). Российские спортсмены не принимали участия в турнире.

Мужской турнир по водному поло входит в программу Олимпиады с 1900 года. Сербские ватерполисты во второй раз подряд завоевали золотые медали Олимпиады. Также на их счету две бронзовые награды Игр (2008, 2012), два золота чемпионата мира (2009, 2015), пять раз они выигрывали чемпионат Европы.

Сборная Сербии завоевала третью золотую медаль на Играх в Токио и заняла 28-е место в медальном зачете. Также на счету сербских спортсменов одна серебряная и пять бронзовых наград. Американцы заняли первое место (39-41-33), второе - сборная Китая (38-32-18), третье - команда Японии (27-14-17), четвертое - Великобритании (22-21-22). Российские спортсмены заняли пятую строчку (20-28-23).

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Церемония закрытия Игр состоится позднее в воскресенье и начнется в 14:00 мск. Всего было разыграно 339 комплектов наград.