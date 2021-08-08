Ватерполисты сборной Сербии завоевали последнее золото Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Ватерполисты сборной Сербии обыграли команду Греции со счетом 13:10 в финальном матче на Олимпийских играх. Финал в мужском водном поло завершил программу спортивных соревнований Олимпиады в Токио.
Ранее в воскресенье бронзовые награды завоевали венгры, которые в матче за третье место обыграли испанцев (9:5). Российские спортсмены не принимали участия в турнире.
Мужской турнир по водному поло входит в программу Олимпиады с 1900 года. Сербские ватерполисты во второй раз подряд завоевали золотые медали Олимпиады. Также на их счету две бронзовые награды Игр (2008, 2012), два золота чемпионата мира (2009, 2015), пять раз они выигрывали чемпионат Европы.
Сборная Сербии завоевала третью золотую медаль на Играх в Токио и заняла 28-е место в медальном зачете. Также на счету сербских спортсменов одна серебряная и пять бронзовых наград. Американцы заняли первое место (39-41-33), второе - сборная Китая (38-32-18), третье - команда Японии (27-14-17), четвертое - Великобритании (22-21-22). Российские спортсмены заняли пятую строчку (20-28-23).
Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Церемония закрытия Игр состоится позднее в воскресенье и начнется в 14:00 мск. Всего было разыграно 339 комплектов наград.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|39
|41
|33
|113
|2
|Китай
|38
|32
|18
|88
|3
|Япония
|27
|14
|17
|58
|4
|Великобритания
|22
|21
|22
|65
|5
|Россия
|20
|28
|23
|71
|6
|Австралия
|17
|7
|22
|46
|7
|Нидерланды
|10
|12
|14
|36
|8
|Франция
|10
|12
|11
|33
|9
|Германия
|10
|11
|16
|37
|10
|Италия
|10
|10
|20
|40
|11
|Канада
|7
|6
|11
|24
|12
|Бразилия
|7
|6
|8
|21
|13
|Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|14
|Куба
|7
|3
|5
|15
|15
|Венгрия
|6
|7
|7
|20
|16
|Южная Корея
|6
|4
|10
|20
|17
|Польша
|4
|5
|5
|14
|18
|Чехия
|4
|4
|3
|11
|19
|Кения
|4
|4
|2
|10
|20
|Норвегия
|4
|2
|2
|8
|21
|Ямайка
|4
|1
|4
|9
|22
|Испания
|3
|8
|6
|17
|23
|Швеция
|3
|6
|0
|9
|24
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|25
|Дания
|3
|4
|4
|11
|26
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|27
|Иран
|3
|2
|2
|7
|28
|Сербия
|3
|1
|5
|9
|29
|Бельгия
|3
|1
|3
|7
|30
|Болгария
|3
|1
|2
|6
|31
|Словения
|3
|1
|1
|5
|32
|Узбекистан
|3
|0
|2
|5
|33
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|34
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|35
|Турция
|2
|2
|9
|13
|36
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|37
|Греция
|2
|1
|1
|4
|38
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|39
|Израиль
|2
|0
|2
|4
|39
|Ирландия
|2
|0
|2
|4
|41
|Катар
|2
|0
|1
|3
|42
|Косово
|2
|0
|0
|2
|42
|Багамские острова
|2
|0
|0
|2
|44
|Украина
|1
|6
|12
|19
|45
|Белоруссия
|1
|3
|3
|7
|46
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|47
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|48
|Индия
|1
|2
|4
|7
|49
|Гонконг
|1
|2
|3
|6
|50
|Словакия
|1
|2
|1
|4
|50
|Филиппины
|1
|2
|1
|4
|52
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|53
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|54
|Египет
|1
|1
|4
|6
|55
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|56
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|56
|Эфиопия
|1
|1
|2
|4
|58
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|59
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|59
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|59
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|59
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|63
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|63
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|63
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|66
|Колумбия
|0
|4
|1
|5
|67
|Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
|Доминиканская республика
|0
|3
|2
|5
|69
|Армения
|0
|2
|2
|4
|70
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|71
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|72
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|74
|Малайзия
|0
|1
|1
|2
|74
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|74
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|77
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|77
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|77
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|77
|Литва
|0
|1
|0
|1
|77
|Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|77
|Саудовская Аравия
|0
|1
|0
|1
|83
|Казахстан
|0
|0
|8
|8
|84
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|85
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|86
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|86
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|86
|Гана
|0
|0
|1
|1
|86
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|86
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|86
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|86
|Молдавия
|0
|0
|1
|1
|86
|Ботсвана
|0
|0
|1
|1