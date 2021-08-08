{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Ватерполисты сборной Сербии завоевали последнее золото Олимпийских игр в Токио

В финальном матче сербы победили команду Греции со счетом 13:10
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Ватерполисты сборной Сербии обыграли команду Греции со счетом 13:10 в финальном матче на Олимпийских играх. Финал в мужском водном поло завершил программу спортивных соревнований Олимпиады в Токио.

На эту тему
Российские спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио
Российские спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио

Ранее в воскресенье бронзовые награды завоевали венгры, которые в матче за третье место обыграли испанцев (9:5). Российские спортсмены не принимали участия в турнире.

Мужской турнир по водному поло входит в программу Олимпиады с 1900 года. Сербские ватерполисты во второй раз подряд завоевали золотые медали Олимпиады. Также на их счету две бронзовые награды Игр (2008, 2012), два золота чемпионата мира (2009, 2015), пять раз они выигрывали чемпионат Европы.

Сборная Сербии завоевала третью золотую медаль на Играх в Токио и заняла 28-е место в медальном зачете. Также на счету сербских спортсменов одна серебряная и пять бронзовых наград. Американцы заняли первое место (39-41-33), второе - сборная Китая (38-32-18), третье - команда Японии (27-14-17), четвертое - Великобритании (22-21-22). Российские спортсмены заняли пятую строчку (20-28-23).

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Церемония закрытия Игр состоится позднее в воскресенье и начнется в 14:00 мск. Всего было разыграно 339 комплектов наград.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США394133113
2Китай38321888
3Япония27141758
4Великобритания22212265
5Россия20282371
6Австралия1772246
7Нидерланды10121436
8Франция10121133
9Германия10111637
10Италия10102040
11Канада761124
12Бразилия76821
13Новая Зеландия76720
14Куба73515
15Венгрия67720
16Южная Корея641020
17Польша45514
18Чехия44311
19Кения44210
20Норвегия4228
21Ямайка4149
22Испания38617
23Швеция3609
24Швейцария34613
25Дания34411
26Хорватия3328
27Иран3227
28Сербия3159
29Бельгия3137
30Болгария3126
31Словения3115
32Узбекистан3025
33Грузия2518
34Тайвань24612
35Турция22913
36Уганда2114
37Греция2114
38Эквадор2103
39Израиль2024
39Ирландия2024
41Катар2013
42Косово2002
42Багамские острова2002
44Украина161219
45Белоруссия1337
46Румыния1304
47Венесуэла1304
48Индия1247
49Гонконг1236
50Словакия1214
50Филиппины1214
52ЮАР1203
53Австрия1157
54Египет1146
55Индонезия1135
56Португалия1124
56Эфиопия1124
58Тунис1102
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Малайзия0112
74Иордания0112
74Нигерия0112
77Туркмения0101
77Северная Македония0101
77Намибия0101
77Литва0101
77Бахрейн0101
77Саудовская Аравия0101
83Казахстан0088
84Мексика0044
85Финляндия0022
86Кувейт0011
86Кот-д'Ивуар0011
86Гана0011
86Сирия0011
86Буркина-Фасо0011
86Гренада0011
86Молдавия0011
86Ботсвана0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Не те художества. Судьи решили оставить российских гимнасток без золота Олимпиады в Токио
На счету национальной команды две серебряные медали Игр в Токио
Не те художества.
Читать полностью