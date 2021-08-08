Трефилов считает, что российские спортсмены хорошо выступили на Олимпиаде

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России показала хороший результат на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер женской национальной команды по гандболу Евгений Трефилов.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

"Мы хорошо выступили на этих Играх, - сказал Трефилов. - Кто-то на диване может посчитать медали по-другому, но мы ведь даже не представлены во многих видах спорта. Мы боролись. И теперь в Париже хочется увидеть наш флаг, побороться за страну".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх выступали без национального флага и государственного гимна.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.