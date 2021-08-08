Российская гандболистка Анна Вяхирева заявила, что берет паузу в карьере

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года российская гандболистка Анна Вяхирева намерена приостановить карьеру. Об этом спортсменка заявила журналистам.

"Если я сейчас не возьму паузу, все закончится гораздо плачевнее, - сказала 26-летняя Вяхирева. - Я большой максималист по жизни, любому делу отдаю всю себя, поэтому сейчас мне нужно взять паузу, чтобы себя, свое тело, ментальное здоровье привести в порядок. Я надеюсь, что клуб и сборная позволят мне это сделать, несмотря на наличие контракта. Если не получится, то я буду дальше работать".

Вяхирева с 2016 года представляет "Ростов-Дон", в составе которого по четыре раза стала чемпионкой России и обладателем Кубка России, пять раз выиграла Суперкубок России. В составе национальной сборной она стала олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Игр в Токио, на этих турнирах она признавалась самым ценным игроком. Также в составе сборной России она стала бронзовым призером чемпионата мира (2019) и серебряным - чемпионата Европы (2018).