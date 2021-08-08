Рогозин поблагодарил российских синхронисток за выступление на Олимпиаде

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил российских синхронисток за победу на Олимпиаде в Токио и номер, посвященный космосу.

Российские синхронистки в шестой раз подряд выиграли золото Олимпиады в группе

"Спасибо нашим синхронисткам за их блестящее выступление на Олимпиаде! Они посвятили свой чемпионский танец космосу и Юрию Гагарину, образ знаменитого памятника которому на Ленинском проспекте Москвы запечатлен ими в конце выступления", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В субботу россиянки в шестой раз подряд выиграли групповые соревнования на Олимпийских играх. Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Сборная России в неофициальном командном зачете заняла пятое место, завоевав 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые).