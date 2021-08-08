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XXXII летние Олимпийские игры

Уроженец Дагестана будет знаменосцем сборной Северной Македонии на закрытии Олимпиады

Магомедгаджи Нуров родился в Махачкале и ранее выступал за сборную России

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Борец Магомедгаджи Нуров, с 2016 года выступающий за сборную Северной Македонии, будет знаменосцем команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в сообщении Оргкомитета Игр, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"Магомедгаджи Нуров будет знаменосцем сборной Северной Македонии", - сказал собеседник агентства.

Нурову 28 лет, он родился в Махачкале, ранее борец выступал за сборную России, но успехов не добился. С 2016 года он представляет сборную Северной Македонии, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата мира. На Играх в Токио Нуров дошел до 1/4 финала в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

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XXXII летние Олимпийские игры
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