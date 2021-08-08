Путин 9 августа проведет встречу по видеосвязи с членами паралимпийской сборной России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 августа, в режиме видеосвязи проведет встречу с членами паралимпийской команды России. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"9 августа 2021 года президент Российской Федерации В. В. Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским играм на тренировочных базах в разных регионах страны", - говорится в сообщении.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В состав российской команды вошли 430 человек, 241 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.