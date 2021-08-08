{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Президент МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго

© EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Президент МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Паралимпиада в Токио
Путин 9 августа проведет встречу по видеосвязи с членами паралимпийской сборной России
XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября
Читать полностью