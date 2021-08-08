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Мировой футбол

Футболист "Антверпена" Михаэль Фрай за 68 минут забил пять голов в игре чемпионата Бельгии

Швейцарский нападающий стал авторов всех мячей своего клуба в матче, встреча завершилась со счетом 5:2

ТАСС, 8 августа. "Антверпен" со счетом 5:2 обыграл "Стандард" в матче третьего тура чемпионата Бельгии по футболу.

В составе победителей мячей забил Михаэль Фрай (6, 37, 59, 61 и 68-я минуты). У "Стандарда" отличились Джексон Мулека (55) и Денис Дрэгуш (77).

"Антверпен" одержал первую победу в текущем сезоне, клуб с тремя очками в активе занимает 11-е место в турнирной таблице. "Стандард" имеет в активе четыре очка и идет на десятой строчке.

Фрай забил шесть голов в этом сезоне и возглавляет список лучших бомбардиров бельгийского первенства.

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