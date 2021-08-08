Умер Роберт Боуден из зала славы студенческого американского футбола

ТАСС, 8 августа. Американский футбольный тренер, получивший место в зале славы студенческого американского футбола, Роберт Боуден умер в воскресенье в возрасте 91 года. Об этом агентству Associated Press сообщил его сын.

Согласно его сведениям, Боуден умер у себя дома в городе Таллахасси (штат Флорида в США) в окружении своей семьи. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Наибольшую известность Роберту Боудену принесла работа с командой по американскому футболу Florida State Seminoles, представляющей Университет штата Флорида. Он был тренером команды на протяжении 34 сезонов, вместе с ним спортсмены дважды одержали победу на национальных соревнованиях по американскому футболу (в 1993 и 1999 годах), а также 12 раз победили на чемпионатах Конференции атлантического побережья (Atlantic Coast Conference).

В целом за всю 40-летнюю карьеру в качестве тренера Боуден одержал 377 побед.