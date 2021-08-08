"Спартак-2" проиграл "Велесу" в матче Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" уступил столичному "Велесу" со счетом 0:2 в домашнем матче пятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Забитыми мячами отметились Аюб Бацуев (8-я минута) и Даниил Лопатин (15). На 66-й минуте защитник "Спартака-2" Леонид Миронов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Спартак-2" занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав семь очков в пяти матчах. "Велес" располагается на второй строчке, имея 12 очков в активе.
В следующем туре "Спартак-2" 15 августа дома сыграет с владикавказской "Аланией". "Велес" 14 августа на выезде встретится с "Оренбургом".
Результаты других матчей тура
- "СКА-Хабаровск" - "Краснодар-2" - 1:0;
- "Томь" (Томск) - "Оренбург" - 1:2;
- "Металлург" (Липецк) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1;
- "Текстильщик" (Иваново) - "Енисей" (Красноярск) - 0:1;
- "Волгарь" (Астрахань) - "Камаз" (Набережные Челны) - 0:1;
- "Факел" (Воронеж) - "Акрон" (Тольятти) - 1:0 .