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Футбол в России

"Спартак-2" проиграл "Велесу" в матче Футбольной национальной лиги

Красно-белые уступили со счетом 0:2

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" уступил столичному "Велесу" со счетом 0:2 в домашнем матче пятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Забитыми мячами отметились Аюб Бацуев (8-я минута) и Даниил Лопатин (15). На 66-й минуте защитник "Спартака-2" Леонид Миронов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак-2" занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав семь очков в пяти матчах. "Велес" располагается на второй строчке, имея 12 очков в активе.

В следующем туре "Спартак-2" 15 августа дома сыграет с владикавказской "Аланией". "Велес" 14 августа на выезде встретится с "Оренбургом".

Результаты других матчей тура

  • "СКА-Хабаровск" - "Краснодар-2" - 1:0;
  • "Томь" (Томск) - "Оренбург" - 1:2;
  • "Металлург" (Липецк) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1;
  • "Текстильщик" (Иваново) - "Енисей" (Красноярск) - 0:1;
  • "Волгарь" (Астрахань) - "Камаз" (Набережные Челны) - 0:1;
  • "Факел" (Воронеж) - "Акрон" (Тольятти) - 1:0 .
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