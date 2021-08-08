"Спартак-2" проиграл "Велесу" в матче Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" уступил столичному "Велесу" со счетом 0:2 в домашнем матче пятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Забитыми мячами отметились Аюб Бацуев (8-я минута) и Даниил Лопатин (15). На 66-й минуте защитник "Спартака-2" Леонид Миронов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак-2" занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав семь очков в пяти матчах. "Велес" располагается на второй строчке, имея 12 очков в активе.

В следующем туре "Спартак-2" 15 августа дома сыграет с владикавказской "Аланией". "Велес" 14 августа на выезде встретится с "Оренбургом".

Результаты других матчей тура