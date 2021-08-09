"Бенфике" будет непросто. Что думают португальские болельщики о матче со "Спартаком"

ЛИССАБОН, 9 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" во вторник в Лиссабоне проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Болельщики португальских клубов, с которыми в преддверии игры пообщался корреспондент ТАСС, в большинстве своем не верят в то, что красно-белые смогут выйти в следующий раунд отбора главного еврокубкового турнира. Первый матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоялся 4 августа в Москве. Хозяева поля провели неплохой первый тайм, но после перерыва пропустили два безответных мяча. С учетом того, что перед стартом сезона-2021/22 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил правило выездного гола, шансы российской команды на выход в раунд плей-офф увеличиваются, но незначительно. Для того, чтобы пройти португальцев, красно-белым нужно победить с разницей в три мяча - 3:0, 4:1 и так далее. Если же основное время завершится со счетом 2:0 в пользу "Спартака", командам придется провести два дополнительных тайма по 15 минут и в случае необходимости серию пенальти. Любой другой результат устроит "Бенфику".

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Болельщики считают, что "Спартак" не сможет помешать "Бенфике" выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Многие ограничивались односложными ответами, но некоторые согласились поделиться соображениями о предстоящей игре. Бармен Гонсало Бриту сразу признался, что почти ничего не знает о российской команде и ее игроках. "Там сейчас работает бывший главный тренер "Бенфики" Руй Витория (под его руководством лиссабонцы с 2015 по 2019 год завоевали шесть трофеев, включая два чемпионских титула - прим. ТАСС)", - сказал он. "Думаю, дома "Бенфика" победит с разницей в один мяч, не больше - 1:0, 2:1 или 3:2, - предположил собеседник агентства. - Будет непросто, потому что она всегда так играет. Это не та команда, которая побеждает крупно. Не знаю, от кого именно стоит ждать голов, но главное, что команда победит". На вопрос о том, почему Бриту болеет за "Бенфику", он рассказал, что сам является воспитанником команды. "Это мой клуб уже 17 лет, я болею за него с тех пор, как сам был в нем, играл в гандбольной команде с пяти лет. Мы с Рубеном Диашем (бывшим защитником "Бенфики", который в 2020 году перешел в английский "Манчестер Сити") в одной школе, он часто пропускал занятия и играл в футбол, звал меня играть с собой - спустя годы он играет за сборную и должен, я считаю, стать ее новым капитаном", - добавил он. "Спартак" умеет побеждать в Лиссабоне Болельщики двух главных антагонистов "Бенфики" в португальском футболе - лиссабонского "Спортинга" и "Порту" - также не испытывают особого оптимизма относительно перспектив "Спартака" в предстоящем матче. Некоторые по старой памяти продолжают считать, что два гостевых гола практически гарантируют "орлам" (прозвище лиссабонского клуба) путевку в следующий раунд. Другие просто предпочитают проявлять патриотизм и поддерживать все португальские клубы.

Такая позиция близка не всем. Например, торговый представитель промышленной компании, уроженец Порту и болельщик одноименной команды Элдер Соуза заявил ТАСС, что никогда не болеет за "Бенфику" в турнирах под эгидой УЕФА. "Но я видел матч, который состоялся в России, и думаю, что "Бенфика" была лучше на протяжении всей игры. Я очень люблю Москву и мне жаль, что "Спартак" не сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Не думаю, что Руй Витория - идеальный тренер для "Спартака", - отметил он. Болельщик лиссабонского "Спортинга" менеджер Карлуш Сантуш не стал говорить прямо, но выразил симпатию российской команде. "Не был бы против, если бы "Спартак" прошел "Бенфику", но сделать это будет непросто, - признался он. - Честно говоря, не вижу, за счет чего ваша команда может пройти дальше. Может быть, ей поможет быстрый гол". "Хоть это и было давно, "Спартак" умеет побеждать в Лиссабоне (красно-белые дважды обыгрывали "Спортинг" в Лиге чемпионов - 3:0 в 2000-м, 3:1 - в 2006-м, единственный матч против "Бенфики" в португальской столице они проиграли со счетом 0:2). Будет интересно, если Руй Витория победит Жорже Жезуша", - добавил он. Ожидание первого домашнего матча сезона "Бенфика" и "Спартак" подходят к матчу в разном эмоциональном состоянии. Лиссабонцы в субботу начали сезон в чемпионате Португалии с выездной победы над "Морейренсе" (2:1). Москвичи крайне неудачно выступают в официальных матчах под руководством Витории (три поражения и одна победа). В воскресенье красно-белые на своем поле со счетом 1:2 проиграли дебютанту Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Нижнему Новгороду". С одной стороны, "Бенфика" провела меньше официальных матчей, но с другой - не потерпела ни одного поражения и даже не сыграла вничью. У "Спартака", напротив, большее количество игр, но с неудачными результатами, может добавить нервозности и скованности российской команде. Особенно с учетом результата первой встречи.