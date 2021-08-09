Австралия подаст заявку на включение нетбола в программу летних Олимпийских игр 2032 года

СИДНЕЙ, 9 августа. /ТАСС/. Федерация нетбола Австралии подаст заявку на включение этого вида спорта в олимпийскую программу к 2032 году, когда столицей летних Игр станет Брисбен. Об этом в понедельник сообщили в организации.

"Нетбол входит в программу Игр Содружества с 1998 года, и сейчас мы начинаем работу по его включению в олимпийскую программу, - заявила глава федерации Келли Райан. - Мы хотим, чтобы наши юные нетболисты мечтали об олимпийской славе и чтобы поклонники нетбола могли болеть за своих любимых спортсменов. Этот вид спорта заслуживает того, чтобы выйти на самую важную спортивную арену".

Она подчеркнула, что обсуждения заявки Федерации нетбола Австралии с национальным олимпийским комитетом, Международной федерацией нетбола и Международным олимпийским комитетом начнутся до конца текущей недели.

Нетбол - это игра с мячом, напоминающая баскетбол. Главные отличия: запрещено ведение мяча и право на бросок есть не у всех игроков. В нее играют преимущественно женщины командами по 7 человек в каждой.