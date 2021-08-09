Стартовал набор волонтеров на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Набор волонтеров на Универсиаду 2023 года стартовал в Екатеринбурге. Заявку может подать любой желающий, планируется отобрать 11 тыс. волонтеров, сообщили в понедельник организаторы.

"Стартовал набор волонтеров Всемирных студенческих игр, - говорится в сообщении. - Ровно за два года до начала соревнований организаторы официально запустили волонтерскую программу игр. Любой желающий, соответствующий ряду критериев, может подать заявку на официальном сайте волонтеров соревнований. Дирекция планирует набрать порядка 11 тыс. волонтеров, которые будут распределены по 34 функциональным направлениям".

Планируется, что не менее 6 тыс. человек будут набраны из числа свердловчан, около 4 тыс. волонтеров прибудут из других регионов России, около 200 человек - из других стран. Заявки принимаются до января 2023 года.

Уточняется, что потенциальным волонтерам на момент начала Универсиады должно исполниться 18 лет, но для жителей Екатеринбурга некоторые направления будут доступны с 14 лет. После одобрения анкеты кандидата ожидают онлайн-тестирования и собеседование. Те, кто подойдет для участия в программе, пройдут специальное дистанционное обучение. Параллельно начался набор рекрутеров для проведения собеседований с потенциальными кандидатами в волонтеры.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.