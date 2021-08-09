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WTA

Касаткина поднялась на четыре позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации

В ночь на понедельник россиянка проиграла представительнице США Даниэль Коллинз в финальном матче турнира WTA в Сан-Хосе

ТАСС, 9 августа. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 31-го на 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В ночь на понедельник Касаткина проиграла представительнице США Даниэль Коллинз в финальном матче турнира WTA в Сан-Хосе.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку и теперь занимает 17-е место.

В первой десятке канадка Бьянка Андрееску опустилась с пятого места на восьмое, пропустив вперед украинку Элину Свитолину, чешку Каролину Плишкову и Игу Свёнтек из Польши. Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп покинула топ-10, опустившись на 13-ю позицию, первую десятку теперь замыкает Барбора Крейчикова из Чехии.

Рейтинг WTA от 9 августа:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 635 очков;
  • 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 146;
  • 3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 845;
  • 4 (4). София Кенин (США) - 5 345;
  • 5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 035;
  • 6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 850;
  • 7 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 4 550;
  • 8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 431;
  • 9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 165;
  • 10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 113...
  • 17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 390...
  • 27 (31). Дарья Касаткина (Россия) - 2 335...
  • 33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 040...
  • 35 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 965...
  • 45 (44). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 589...
  • 52 (54). Людмила Самсонова (Россия) - 1 341...
  • 82 (81). Анна Блинкова (Россия) - 985...
  • 85 (86). Вера Звонарева (Россия) - 954...
  • 89 (87). Варвара Грачева (Россия) - 896...
  • 100 (95). Анастасия Потапова (Россия) - 853.
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