Касаткина поднялась на четыре позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 9 августа. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 31-го на 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В ночь на понедельник Касаткина проиграла представительнице США Даниэль Коллинз в финальном матче турнира WTA в Сан-Хосе.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку и теперь занимает 17-е место.

В первой десятке канадка Бьянка Андрееску опустилась с пятого места на восьмое, пропустив вперед украинку Элину Свитолину, чешку Каролину Плишкову и Игу Свёнтек из Польши. Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп покинула топ-10, опустившись на 13-ю позицию, первую десятку теперь замыкает Барбора Крейчикова из Чехии.

Рейтинг WTA от 9 августа: