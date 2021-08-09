"Ахмат" выразил недовольство судейством Кукуяна в матче против "Рубина"

ТАСС, 9 августа. Грозненский "Ахмат" обратится в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады во главе с Павлом Кукуяном в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье "Рубин" дома победил "Ахмат" со счетом 2:1.

"На 17-й минуте защитник "Рубина" Филипп Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол, - говорится в сообщении клуба. - Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку "Рубина", но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался видеоассистент рефери (VAR)".

"На 52-й минуте Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и желтой карточкой Гиорги Шелию (голкипер "Ахмата" - прим. ТАСС), но дальше произошло непонятное, теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил свое первоначальное решение и удалил Шелию, но у игрока хозяев [Ивана] Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол", - говорится в сообщении "Ахмата".

Отмечается, что руководство грозненского клуба обратится в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и более не назначать Кукуяна и Панина на матчи с участием "Ахмата".

После трех матчей клуб из Грозного занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. В следующем туре "Ахмат" 14 августа примет московское "Динамо".