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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Площадка "Наши парни" появится у ЦУМа во время чемпионата мира по пляжному футболу

Турнир стартует 19 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Площадка "Наши парни" с активными мероприятиями, связанными с пляжным футболом, появится у ЦУМа во время чемпионата мира в Москве. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу в России Илья Володарский.

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Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Возведение арены вместимостью 5 тыс. зрителей, на которой состоятся матчи, началось 5 июля. Ранее Володарский сообщил ТАСС, что разрешенная вместимость составит 50%.

"Во время турнира предусмотрены не фан-зоны в классическом смысле, скорее зоны маркетинговых активностей и продвижения чемпионата мира по пляжному футболу, - сказал Володарский. - У ЦУМа появится площадка, на которой будут представлены активности, связанные с пляжным футболом под брендом "Наши парни". Ее работа направлена на популяризацию и этого вида спорта, и сборной России в целом".

"Зона в "Лужниках" - это сцена с различными активностями вокруг, которые рассчитаны на то, чтобы зрителям было интересно проводить досуг. Там будут концерты, а также трансляции самих игр. В дни, когда сборная России не играет, допуск будет без ограничений. В дни, когда играет, по требованию Роспотребнадзора, чтобы была соблюдена дистанция, приоритет будет отдаваться тем, у кого есть билеты, остальные будут заходить по мере заполняемости", - добавил Володарский.

На турнире выступят сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Швейцарии, Уругвая и Японии. Сборная России в группе А сыграет с командами США, Парагвая и Японии. Игры состоятся 19, 21 и 23 августа.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).

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