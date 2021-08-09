Самые дешевые билеты на матчи чемпионата мира по пляжному футболу будут стоить 400 рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Цена самых дешевых билетов на матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве составит 400 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники".

С 9 по 12 августа владельцы карт Visa получат эксклюзивное окно для подачи заявок на билеты. Стоимость билетов составит от 400 до 700 рублей. Билеты поступят в свободную продажу в 17:00 мск 12 августа.

На турнире выступят сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Швейцарии, Уругвая и Японии. Сборная России в группе А сыграет с командами США, Парагвая и Японии. Игры состоятся 19, 21 и 23 августа.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).