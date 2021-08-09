Жолинский: гимнаст Нагорный отказался сниматься с Олимпиады, несмотря на камни в почках

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный отказался сниматься с Олимпийских игр в Токио, несмотря на камни в почках. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский.

Гимнаст Нагорный заявил, что мог сняться с Олимпиады из-за проблем со здоровьем

Нагорный сообщал, что испытывал проблемы со здоровьем перед соревнованиями в вольных упражнениях. В частности, он рассказал, что у него были камни в почках.

"Мы видели Никиту в этот момент - и наши врачи, и врачи Федерации спортивной гимнастики России, - сказал Жолинский. - Мы работали вместе с ним, Никите было очень больно, мы наблюдали Никиту в этот момент и контролировали. Врачи Федерации спортивной гимнастики России сделали в тот момент все, чтобы Никита вышел на соревнования и был готов".

"Ситуация была пограничная и тяжелая для него, но Нагорный нашел в себе силы выйти на старт. В настоящий момент он находится в Москве и проходит обследование", - добавил собеседник агентства.

Нагорный является обладателем золота Игр в Токио в командном многоборье, а также двух бронзовых медалей (личное многоборье, перекладина).