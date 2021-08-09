Главный тренер "Тампы" Купер возглавит сборную Канады по хоккею на Олимпиаде

ТАСС, 9 августа. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Джон Купер назначен наставником сборной Канады на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Сергачев считает, что "Тампа" имеет все, чтобы стать командой-династией в НХЛ

В штабе Купера будут работать главный тренер "Вегаса" Питер Дебур, наставник "Бостона" Брюс Кэссиди и главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц.

Куперу 53 года, он возглавляет "Тампу" с 2013 года. За это время он привел клуб к двум победам в Кубке Стэнли (2020, 2021).

На олимпийском турнире 2022 года сыграют 12 национальных сборных. Восемь команд квалифицировались по рейтингу, это сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, Чехии, США, Германии и Швейцарии. Сборная Китая примет участие на правах страны-хозяйки. Еще три команды определятся по результатам квалификационных турниров. На Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане игроки НХЛ участия не принимали.

Сборная Канады девять раз побеждала на Олимпийских играх, последняя победа была одержана в 2014 году в Сочи.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 3 по 20 февраля.