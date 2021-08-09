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Футбол в России

Агент Кварацхелии заявил, что с большой вероятностью футболист покинет "Рубин"

По словам Мамуки Джугелии, грузинский полузащитник продолжит карьеру в европейском клубе "очень высокого уровня"

ТАСС, 9 августа. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия с вероятностью 85-90% процентов покинет команду в текущее трансферное окно. Об этом заявил агент игрока Мамука Джугелия, слова которого приводит грузинский журналист Лаша Кокиашвили в своем Twitter.

"Я должен буду встретиться с президентом "Рубина" после 12 августа. С вероятностью 85-90% Кварацхелия покинет команду и будет играть в европейском клубе очень высокого уровня", - сказал Джугелия.

Кварацхелии 20 лет, с 2019 года он выступает за "Рубин". В сезоне-2020/21 грузинский футболист сыграл четыре матча во всех соревнованиях и забил один гол. В прошлом сезоне полузащитник провел 23 матча в составе команды, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

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