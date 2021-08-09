Шестеркин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"

Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Голкипер в сумме за это время получит $22,6 млн. Его годовая зарплата составит $5,65 млн, что является рекордом в истории НХЛ для вратаря, который заключает свое второе соглашение после контракта новичка.

Шестеркину 25 лет, он выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс" с 2019 года. В прошлом сезоне голкипер провел 35 матчей, процент отраженных бросков составил 91,6.

Ранее Шестеркин выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский "Спартак" и санкт-петербургский СКА. В составе сборной России Шестеркин стал победителем Олимпийских игр 2018 года, на чемпионатах мира дважды стал бронзовым призером.