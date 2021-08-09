Кадыров поручил пересмотреть подготовку спортсменов в Чечне с упором на олимпийские виды

ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил новому министру спорта региона пересмотреть систему подготовки спортсменов и сделать основной акцент на олимпийских видах спорта. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Бронзовыми призерами Олимпиады в Токио стали дзюдоист Тамерлан Башаев и боксер Имам Хатаев.

"Две бронзовые медали - это, конечно, хороший вклад в общий зачет, но данный результат не соответствует нашему потенциалу. Местные спортсмены способны на еще большие достижения. Я поручил новому министру ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Турпал-Али Ибрагимову полностью пересмотреть систему подготовки атлетов. Основной акцент необходимо сделать на олимпийских видах спорта", - написал Кадыров.

Он отметил, что результаты работы должны быть видны уже на следующих летних Олимпийских играх в Париже. "Спортивным федерациям в Чеченской Республике выделяются достаточные средства, в том числе внебюджетные. Мы обладаем развитой инфраструктурой и прекрасными природными условиями, которые позволяют готовить чемпионов России, Европы, мира и Олимпийских игр по различным дисциплинам", - добавил Кадыров.

По его словам, целесообразнее проводить подготовительный сборы внутри Чеченской Республики, где созданы все необходимо условия. "На мой взгляд, не все руководители федераций, тренеры и спортсмены работают с полной самоотдачей. Отдельного внимания заслуживает рациональность расходования средств. Я поручил новому министру взять этот вопрос под полный контроль", - отметил глава Чечни.

Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа. Россияне заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.