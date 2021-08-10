Мужская сборная России по волейболу опустилась на третье место в мировом рейтинге

ТАСС, 10 августа. Мужская сборная России переместилась со второго места на третье в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На счету российских волейболистов 373 балла. Лидером рейтинга осталась команда Бразилии (395). Сборная Польши поднялась на одну позицию и занимает второе место (381).

В Токио российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпийских игр, проиграв в финале французам со счетом 2-3. Сборная Франции сохранила четвертое место в рейтинге FIVB (355).

Женская сборная России сохранила пятую позицию в мировом рейтинге (294). Лидером осталась команда США (424), на втором месте расположилась сборная Бразилии (380), на третьем - китаянки (350), на четвертом - турецкие волейболистки (318).

На Играх в Токио российские волейболистки дошли до четвертьфинала, где уступили команде Бразилии со счетом 1-3.