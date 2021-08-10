СМИ: Златан Ибрагимович может пропустить начало сезона из-за травмы

ТАСС, 10 августа. Шведский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович рискует пропустить начало нового сезона в связи с восстановлением после травмы левого колена. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

39-летний футболист получил травму в матче 35-го тура прошлого сезона чемпионата Италии между "Миланом" и "Ювентусом" (3:0). В первом туре сезона-2021/22 "Милан" встретится с "Сампдорией".

Отмечается, что Ибрагимович и медицинский персонал "Милана" решили не форсировать восстановление игрока, чтобы избежать рецидива. С высокой вероятностью футболист вернется в состав уже в сентябре, после перерыва на игры сборных.

Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года, в сезоне-2021/22 в чемпионате Италии он забил 17 мячей. Также он выступал за "Милан" в 2010-2012 годах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы.

За сборную Швеции Ибрагимович провел 118 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции.