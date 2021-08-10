Арбитражный суд перенес заседание о процедуре конкурсного управления над ФК "Тамбов"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Тамбовской области перенес заседание о назначении процедуры конкурсного управления над футбольным клубом "Тамбов" на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона "Тамбов" занял последнее, 16-е место и покинул состав участников РПЛ. Из-за многочисленных долгов клуб не смог пройти лицензирование для участия в дивизионах ниже классом. 14 апреля Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении "Тамбова", размер кредиторской задолженности которого составлял на тот момент более 536,8 млн рублей.

"Заседание состоялось, но было перенесено по требованию налоговой инспекции. Больше подробностей не знаю, пока документы до нас не дошли. Решения, на какую дату перенесли, еще нет. Пока ждем", - сказала Коновалова.

"На этом заседании должны были назначить процедуру конкурсного управления. То есть сейчас у нас процедура наблюдения, это первый этап банкротства, а следующий этап - конкурсное наблюдение", - добавила Коновалова.

В декабре 2020 года в отношении Коноваловой было возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент превысил 150 млн рублей. В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям РПЛ. В ноябре стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Это чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила "Тамбову" дополнительные средства в размере 44 млн рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и кубке страны.