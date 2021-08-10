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XXXII летние Олимпийские игры

Президиум федерации на отлично оценил результаты российских гребцов на Олимпийских играх

По словам главы Федерации гребного спорта России Алексея Свирина, глубокий анализ будет проводиться дольше
Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские гребцы получили оценку "отлично" по результатам выступления на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Первые итоги уже подвели, заседание президиума федерации прошло у нас 4 августа. Предварительные итоги главный тренер доложил, у нас еще молодежный состав выступил на первенстве мира, тоже подвели итоги. Сейчас, в рамках чемпионата России, тоже пройдет заседание президиума, оно состоится 16 августа, еще раз, уже обстоятельно, подведем итоги", - сказал Свирин.

"Глубокий анализ будет проводиться гораздо дольше. Первая оценка на президиуме федерации обычно удовлетворительно или неудовлетворительно, я предложил оценить выступление на Олимпиаде как отличное, все проголосовали за", - добавил собеседник агентства.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревновании одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревновании двоек).

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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