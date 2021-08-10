Президиум федерации на отлично оценил результаты российских гребцов на Олимпийских играх

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские гребцы получили оценку "отлично" по результатам выступления на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Первые итоги уже подвели, заседание президиума федерации прошло у нас 4 августа. Предварительные итоги главный тренер доложил, у нас еще молодежный состав выступил на первенстве мира, тоже подвели итоги. Сейчас, в рамках чемпионата России, тоже пройдет заседание президиума, оно состоится 16 августа, еще раз, уже обстоятельно, подведем итоги", - сказал Свирин.

"Глубокий анализ будет проводиться гораздо дольше. Первая оценка на президиуме федерации обычно удовлетворительно или неудовлетворительно, я предложил оценить выступление на Олимпиаде как отличное, все проголосовали за", - добавил собеседник агентства.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревновании одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревновании двоек).