Призер Олимпиады Сидорова призналась, что ненавидит спорт так же сильно, как и любит его

ТАСС, 10 августа. Серебряный призер Олимпиады в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова ненавидит спорт так же сильно, как и любит его. Об этом она написала на своей странице в Instagram .

"Можно ли одновременно так сильно любить что-то и ненавидеть? Каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня, заставляет чувствовать себя не способной ни на что, пустым местом, а на следующий день так сильно заряжает, вдохновляет, возвышает, мотивирует быть лучшей версией себя и приносит столько счастья. И так по бесконечному кругу. И как же хочется выйти из этого круга в нужный момент", - написала спортсменка.

Сидоровой 30 лет, она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении, ее личным рекордом является высота 4,95 м.