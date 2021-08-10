{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпиады Сидорова призналась, что ненавидит спорт так же сильно, как и любит его

Прыгунья с шестом завоевала в Токио серебряную медаль
Анжелика Сидорова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 августа. Серебряный призер Олимпиады в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова ненавидит спорт так же сильно, как и любит его. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

На эту тему
Российская легкоатлетка Сидорова стала серебряным призером Олимпиады в прыжках с шестом
Российская легкоатлетка Сидорова стала серебряным призером Олимпиады в прыжках с шестом

"Можно ли одновременно так сильно любить что-то и ненавидеть? Каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня, заставляет чувствовать себя не способной ни на что, пустым местом, а на следующий день так сильно заряжает, вдохновляет, возвышает, мотивирует быть лучшей версией себя и приносит столько счастья. И так по бесконечному кругу. И как же хочется выйти из этого круга в нужный момент", - написала спортсменка.

Сидоровой 30 лет, она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении, ее личным рекордом является высота 4,95 м.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
XXXII летние Олимпийские игры
Свирин: сомнения, что российские гребцы выиграют медали в Токио, исчезли после тренировки
На счету команды две серебряные награды
Свирин: сомнения, что российские гребцы выиграют медали в Токио, исчезли после тренировки
Читать полностью