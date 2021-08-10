"Крылья Советов" проголосовали за перенос шестого тура с условием оставить дату своей игры

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" проголосовали за перенос шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но с условием, что дата проведения их матча останется прежней или будет перенесена на день раньше. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев.

3 августа Российский футбольный союз обратился к руководству премьер-лиги с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матчей шестого тура чемпионата России. 26 июля с аналогичным предложением выступал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Обращение было вызвано желанием дать время футболистам национальной команды для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира - 2022. "Крылья Советов" в шестом туре на выезде встретятся с "Уфой" 29 августа.

"Я не знаю окончательного решения, - сказал Андреев. - Мы голосовали за перенос, но с поправкой, что либо оставить нашу дату прежней, либо перенести на 28 августа. То есть только с этим условием мы соглашались".

Ранее в пресс-службе РПЛ сообщили ТАСС, что клубы примут решение о переносе тура до конца этой недели. Матчи шестого тура чемпионата России запланированы на 28-29 августа. В рамках тура, в частности, пройдут встречи между московскими "Динамо" и "Локомотивом", санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, а также столичным "Спартаком" и "Сочи".

Сборная России в сентябре проведет первые матчи под руководством Карпина, который сменил на посту главного тренера команды Станислава Черчесова. Национальная команда 1 сентября в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии (Москва, стадион "Лужники"), 4 сентября - в гостях со сборной Кипра (Никосия, стадион ГСП), 7 сентября - на своем поле со сборной Мальты (Москва, место проведения не определено).

Российская национальная команда занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).