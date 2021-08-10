Польская нефтяная компания Orlen стала спонсором Кристины Тимановской

ВАРШАВА, 10 августа. /ТАСС/. Польская нефтяная компания PKN Orlen стала спонсором белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, вступившей в конфликт с руководством белорусской делегации на Олимпиаде в Токио. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы польского концерна.

"Кристина Тимановская присоединяется к команде Orlen. Я рад, что, поддерживая ее, мы дадим ей возможность продолжить спортивное развитие. Надеюсь, что в ближайшее время Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям. Спонсорство спорта позволяет нам повышать глобальную узнаваемость бренда Orlen и поддерживать нашу деловую активность, а также выполнять важные социальные функции", - сказал председатель правления Orlen Даниэль Обайтек.

"Я благодарна за предоставленную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый спортивный этап вместе с "Орлен", - отметила в свою очередь Тимановская.

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Атлетка заявила, что вывезти из Токио ее намеревались под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего спортсменка вылетела через Вену в Варшаву.