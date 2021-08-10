{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

СМИ: Лионель Месси пройдет медицинское обследование в Американском госпитале Парижа

Футболист пройдет большое медицинское обследование, после чего планирует подписать контракт
Лионель Месси EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси, прибывший во вторник в Париж, направился из аэропорта Бурже в расположенный у западной окраины французской столицы, в городе Нёйи-сюр-Сен, Американский госпиталь. Там, как сообщил телеканал BFM, футболист пройдет большое медицинское обследование.

На эту тему

Месси пробыл вместе со своей семьей во вторник в здании аэропорта Бурже, принимающего только легкие частные и арендные самолеты, чуть более часа. Он несколько раз появился в открытом окне, приветствуя толпу собравшихся поклонников его футбольного таланта. У Американского госпиталя Месси также ожидают французские фанаты.

Ранее ПСЖ разместил в социальных сетях 13-секундный ролик, рассказывающий о главных достижениях Месси в мировом футболе. Отец игрока Хорхе Месси подтвердил французской газете "Экип", что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами. 5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Большой плакат с портретом Месси, красовавшийся на барселонском стадионе, был снят во вторник уже в тот момент, когда самолет с футболистом покидал территорию Испании, сообщило агентство Франс Пресс.

Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.

Теги
Футбол во Франции
Россиянка Ольга Гиря одержала вторую победу подряд на чемпионате Европы по шахматам
Во вторник она обыграла Оливию Кёлбасу из Польши
Читать полностью