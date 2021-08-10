СМИ: Лионель Месси пройдет медицинское обследование в Американском госпитале Парижа

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси, прибывший во вторник в Париж, направился из аэропорта Бурже в расположенный у западной окраины французской столицы, в городе Нёйи-сюр-Сен, Американский госпиталь. Там, как сообщил телеканал BFM , футболист пройдет большое медицинское обследование.

Месси пробыл вместе со своей семьей во вторник в здании аэропорта Бурже, принимающего только легкие частные и арендные самолеты, чуть более часа. Он несколько раз появился в открытом окне, приветствуя толпу собравшихся поклонников его футбольного таланта. У Американского госпиталя Месси также ожидают французские фанаты.

Ранее ПСЖ разместил в социальных сетях 13-секундный ролик, рассказывающий о главных достижениях Месси в мировом футболе. Отец игрока Хорхе Месси подтвердил французской газете "Экип", что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами. 5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Большой плакат с портретом Месси, красовавшийся на барселонском стадионе, был снят во вторник уже в тот момент, когда самолет с футболистом покидал территорию Испании, сообщило агентство Франс Пресс.

Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.