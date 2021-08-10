СМИ: Месси успешно прошел медобследование для "Пари Сен-Жермен"

ТАСС, 10 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси успешно прошел медицинское обследование для французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.
Leo Messi has successfully completed his medical tests in Paris today afternoon. He’ll move to the hotel soon in order to complete ‘technical stuff’ after official announcement. #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021
Messi will speak about PSG new chapter only tomorrow morning - press conference, 11.00am.
Месси прибыл в Париж вместе со своей семьей во вторник. Ранее ПСЖ разместил в социальных сетях 13-секундный ролик, рассказывающий о главных достижениях Месси в мировом футболе. Отец игрока Хорхе Месси подтвердил французской газете "Экип", что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами.
На протяжении всей карьеры Месси выступал за испанскую "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.
За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.