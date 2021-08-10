СМИ: Месси успешно прошел медобследование для "Пари Сен-Жермен"

ТАСС, 10 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси успешно прошел медицинское обследование для французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Месси прибыл в Париж вместе со своей семьей во вторник. Ранее ПСЖ разместил в социальных сетях 13-секундный ролик, рассказывающий о главных достижениях Месси в мировом футболе. Отец игрока Хорхе Месси подтвердил французской газете "Экип", что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами.

На протяжении всей карьеры Месси выступал за испанскую "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.