Стал известен состав "Спартака" на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой"

ЛИССАБОН, 10 августа. /ТАСС/. Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу с португальской "Бенфикой". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча пройдет во вторник в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и начнется в 22:00 мск. Первый матч в Москве завершился победой "Бенфики" со счетом 2:0.

У "Спартака" с первых минут сыграют вратарь Александр Максименко; защитники Айртон, Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Николай Рассказов; полузащитники Наиль Умяров, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий; нападающие Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе. В заявку не попали полузащитник Виктор Мозес и нападающий Квинси Промес.

В стартовый состав "Бенфики" вошли вратарь Одиссеас Влаходимос; защитники Ян Вертонген, Лукас Верисимо, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо; полузащитники Юлиан Вайгль, Жоау Мариу, Пицци; нападающие Диогу Гонсалвеш, Гонсалу Рамуш и Рафа Силва.

"Спартак" после трех туров занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав три очка. "Бенфика" в первом туре чемпионата Португалии обыграла "Морейренсе" со счетом со счетом 2:1.