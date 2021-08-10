Матыцин: закон о разрешении на продажу пива на спортивных аренах России еще не принят

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Решения о снятии запрета на продажу алкоголя на спортивных аренах России еще не принято. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, в январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Позже рассмотрение законопроекта было отложено до осени 2021 года. В июле телеканал РБК со ссылкой на источник и данные компании - партнера Российского футбольного союза (РФС) сообщил о том, что нидерландская пивоваренная компания Heineken ("Хейнекен") готова начать работать на отечественном футбольном рынке, если закон о пиве будет принят; сумма контракта может составить 2 млрд рублей.

"Вопрос о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах имеет продолжительную историю и обсуждается достаточно давно. Минспорт изучает мнения заинтересованных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и общественников. На сегодняшний день решения о снятии запрета не принято", - сказал Матыцин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.