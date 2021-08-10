Гол Головина помог "Монако" выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 10 августа. Футбольный клуб "Монако" на своем поле обыграл чешскую "Спарту" со счетом 3:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Желсон Мартиньш (50-я минута), российский полузащитник Александр Головин (56) и Софьян Диоп (81), вышедший на замену вместо Головина на 60-й минуте. У проигравших отличился Давид Моберг Карлссон (78).

Первая встреча завершилась победой "Монако" со счетом 2:0, Головин отметился в ней голевой передачей.

В раунде плей-офф квалификации "Монако" сыграет с донецким "Шахтером", который в третьем квалификационном раунде дважды обыграл бельгийский "Генк" (2:1, 2:1).

Также в раунд плей-офф вышли молдавский "Шериф" и венгерский "Ференцварош", которые по сумме двух матчей оказались сильнее сербской "Црвены Звезды" и чешской "Славии" соответственно.

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 17 и 18 августа, ответные - 24 и 25 августа. Победители выступят на групповом этапе, который стартует 14 сентября. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.