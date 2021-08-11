Витория назвал непростой ситуацию со спортивным директором в "Спартаке"

ЛИССАБОН, 11 августа. /ТАСС/. Ситуация, связанная со спортивным директором в московском футбольном клубе "Спартак", непростая. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер столичной команды Руй Витория, отвечая на вопрос ТАСС.

5 августа руководство футбольного клуба "Спартак" приняло заявление об отставке от спортивного директора Дмитрия Попова.

"У нас непростая ситуация, связанная со спортивным директором. Нам с руководством нужно будет сесть и подумать. Не хочу говорить о том, когда и о чем говорю с президентом. Я очень долго работаю в этой сфере и не хочу комментировать то, что происходит между тренером и президентом", - сказал Витория.

Во вторник "Бенфика" со счетом 2:0 обыграла "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча также завершилась победой португальской команды со счетом 2:0.

"Спартак" выступит на групповом этапе Лиги Европы. В раунде плей-офф "Бенфика" поборется за выход в групповую стадии Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ, который обыграл по сумме двух встреч датский "Мидтьюлланн". Групповой этап Лиги Европы начнется 16 сентября. Жеребьевка состоится 27 августа.