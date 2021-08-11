В Японии остались неиспользованными 10 тыс. комплектов униформы для волонтеров Олимпиады

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Около 10 тыс. комплектов униформы для волонтеров, помогавших в организации Олимпийских Игр в Токио, остались неиспользованными. Об этом в среду сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Отмечается, что каждый комплект обошелся бюджету в сумму от 20 до 40 тыс. иен (от $183 до $366 по текущему курсу). Региональные власти пытаются добиться от оргкомитета Игр четких инструкций, которые бы помогли эффективно реализовать образовавшийся излишек, поскольку товары с олимпийской символикой строго регулируются соглашениями об авторских правах. По данным телеканала, всего для Игр было закуплено свыше 48 тыс. комплектов униформы для волонтеров, в которые входят, в частности, поло, спортивные костюмы и кроссовки на сумму свыше 1,7 млрд иен ($15,5 млн долларов).

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.