Легкоатлет Шубенков рассказал, что зарубежные врачи посоветовали ему обойтись без операции

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, получивший травму ахиллова сухожилия на Олимпийских играх в Токио, по мнению европейских врачей, не нуждается в хирургической операции. Об этом спортсмен сообщил пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

3 августа Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами на Олимпиаде усугубил случившуюся за десять дней до отлета в Токио травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске. Мать спортсмена Наталья Шубенкова во вторник сообщила ТАСС, что ее сын сразу после возвращения из Токио отправился на медицинское обследование в зарубежную клинику, где решался вопрос о возможности проведения хирургического вмешательства.

"Альтернативное мнение оказалось ровно такое же, как и мнение специалистов из ФМБА (Федерального медико-биологического агентства - прим. ТАСС), - операция мне не нужна. У ахилла надорвалась небольшая внешняя часть волокон, которые и были воспалены раньше. Доктора сказали, что основной массив не пострадал, переходы в мышцы и крепления к костям - тоже, поэтому во вмешательстве нет нужды. Назначили терапию, рекомендовали ходить в ортезе, и в ближайшие несколько недель я буду проходить лечение и реабилитацию здесь, в Европе", - сказал Шубенков.

"И только после этого я наконец-то доеду до дома, потому что после Токио я был два дня в Москве, а потом отправился сюда. Все произошло очень быстро, немного напрягает вся эта суматоха, даже поспать некогда, все делается сразу и максимально эффективно. Надеюсь, что все будет хорошо и в следующем сезоне я буду бегать очень быстро", - добавил спортсмен.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали чемпионатов мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).