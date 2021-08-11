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XXXII летние Олимпийские игры

Каратистка Чернышева выздоровела и планирует вылететь из Токио 14 августа

Во вторник россиянка сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Анна Чернышева Пресс-служба Федерации карате Самарской области
Описание
Анна Чернышева
© Пресс-служба Федерации карате Самарской области

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Каратистка Анна Чернышева, у которой сразу после прилета на Олимпиаду в Токио был обнаружен коронавирус, сдала два подряд теста, которые дали отрицательный результат, и вышла из карантина. Как сообщила ТАСС сама спортсменка, у нее уже имеется билет с датой вылета из Токио 14 августа.

Чернышева была отправлена на карантин 3 августа сразу после прилета в один из токийских аэропортов, где после тестирования у нее был обнаружен коронавирус. Спортсменка находится в специальной гостинице в Олимпийской деревне, куда организаторы помещали гостей Игр, у которых по прилете обнаружился коронавирус. Вместе с ней находится сотрудник Олимпийского комитета России.

"Пока у меня билет с датой вылета 14 августа. Вчера я сдала еще один тест на коронавирус, который также показал отрицательный результат. С меня сняли карантин. Олимпийская деревня закрывается сегодня, поэтому я буду вынуждена переехать в другую гостиницу, которую нельзя будет покидать", - сказала Чернышева.

19-летняя Чернышева должна была стать единственной представительницей России на Олимпийских играх в карате.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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