Жар-птица Жаришка стала талисманом чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жар-птица Жаришка стала официальным талисманом чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"Жаришка вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола, - сказано в заявлении. - Идея выбрать это мифическое животное родилась благодаря превосходному дизайну красно-желтой жар-птицы, появившейся на потрясающем официальном постере и официальной эмблеме турнира. Жаришка станет первым официальным талисманом в истории крупнейшего чемпионата по пляжному футболу".

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа 2021 года в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники".

На турнире выступят сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Швейцарии, Уругвая и Японии. Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии. Матчи состоятся 19, 21 и 23 августа.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).