Горчинский считает сборную России одним из фаворитов чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 11 августа. Сборная России по пляжному футболу является одним из фаворитов чемпионата мира 2021 года. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал двукратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Горчинский.

"Надеюсь, что [игроки подходят к турниру] в хорошем состоянии, - сказал Горчинский. - Отобраться на чемпионат мира у нас иногда даже сложнее, чем выйти из группы уже на турнире. Но у нас группа будет тоже сложная очень: Япония и Парагвай. Если говорить коротко, то мы одни из фаворитов, конечно".

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа 2021 года в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". На турнире выступят сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Швейцарии, Уругвая и Японии. Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии, матчи состоятся 19, 21 и 23 августа.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).