На поле "Ак Барс Арены" в Казани не будут проводить никаких мероприятий, кроме матчей

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Поле стадиона "Ак Барс Арена" в Казани не будет принимать никакие мероприятия, кроме футбольных матчей. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

После матча между "Рубином" и грозненским "Ахматом" в чемпионате России 8 августа Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона.

"Поле видели, сложно его изменить за два дня - на это нужны годы. Было принято решение, что на газоне не будут проводиться другие мероприятия", - сказал Слуцкий.