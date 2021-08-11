В 43 регионах России пройдет проект "Северная ходьба - новый образ жизни"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Проект "Северная ходьба - новый образ жизни" будет реализован в 43 регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Проект реализуется при грантовой поддержке ведомства в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Целью проекта является приобщение работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому и активному образу жизни при помощи северной ходьбы, а идея принадлежит главе Добровольного физкультурного союза, двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Ирине Слуцкой.

Участие в проекте могут принять работники крупных, средних, мелких предприятий и государственных учреждений, любители северной ходьбы и новички. Заявку могут подать также инструкторы по данной дисциплине, выставив свою команду в соответствии с условиями соревнований. В их обязанности войдут инструктаж и тренировки новичков.

В финале проекта, который пройдет 25-26 сентября, состоятся региональные корпоративные соревнования. Проект стартовал в 2020 году, тогда в нем приняли участие более 2 тыс. сотрудников из 180 предприятий и организаций России. В этом году количество желающих увеличилось до 10 тыс. человек.

Среди участников проекта команды компаний "Транснефть", НЛМК, МТС, филиалов Сбербанка, РЖД и команды предприятий среднего и малого бизнеса, государственных учреждений и общественных организаций из регионов России. Одним из партнеров проекта "Северная ходьба - новый образ жизни" является Федерация спортивного туризма России.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.