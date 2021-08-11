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Футбол во Франции

Болельщики ПСЖ вышли на улицы Парижа, чтобы поприветствовать Месси

Во вторник 34-летний футболист заключил контракт с клубом на два сезона
© Дмитрий Орлов/ТАСС

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Болельщики французского футбольного клуба ПСЖ поприветствовали аргентинского нападающего Лионеля Месси на улицах Парижа. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Во вторник 34-летний Месси перешел на правах свободного агента в ПСЖ, заключив контракт на два сезона. В среду прошла пресс-конференция игрока.

© Дмитрий Орлов/ТАСС

Болельщики парижского клуба скандировали фамилию футболиста, а также организовали поддержку с барабанами, флагами и файерами.

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5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании. Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч и забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.

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