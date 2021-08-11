Тренер сборной России по фехтованию Мамедов объяснил спад результатов саблистки Егорян

ТАСС, 11 августа. Спад результатов саблистки Яны Егорян произошел из-за отсутствия мотивации у спортсменки. Такое мнение высказал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Сложно сохранять мотивацию, когда в 22 года выигрываешь Олимпиаду, и на тебя падают миллионы. Не рублей - долларов! - сказал Мамедов. - Раньше Яна была голодной и злой - это помогло победить в Рио. А потом стала сытой, довольной, узнаваемой - и начались проблемы, с которыми не каждый способен справиться".

Мамедов добавил, что на данный момент в команде очень высокая конкуренция, и если бы Олимпиада состоялась в 2020 году, Егорян могла бы рассчитывать только на позицию запасной.

На Играх в Токио российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях. Сборную России представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная). В личном первенстве золото завоевала Позднякова, Великая стала серебряным призером.

Егорян 27 лет, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро она завоевала две золотые медали: в личном и командном первенствах. Егорян является двукратной чемпионкой мира, а также шестикратной чемпионкой Европы.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и прошли в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.